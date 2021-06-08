Россия поможет в подготовке гидрометеорологов для Кыргызстана

Кыргызстан и Россия будут укреплять сотрудничество в экологической сфере. Об этом шла речь в ходе состоявшейся в Санкт-Петербурге встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ Гульнары-Клары Самат и первого заместителя министра экономики и финансов КР Данияра Иманалиева с ректором Российского государственного гидрометеорологического университета Валерием Михеевым.

Этот вуз был создан в 1930 году как первое в мире учебное заведение подобного профиля и сегодня является базовым вузом России в области гидрометеорологии. За время существования подготовил более 60 тысяч специалистов, из них несколько тысяч - для зарубежных государств. В университете действуют такие факультеты, как метеорологический, гидрологический, экологический, факультет гидрометеорологического обеспечения экономико-управленческой деятельности в отраслях и комплексах, институты информационных систем и геотехнологий, "Полярная академия", научные лаборатории, учебно-научные станции другие структуры. На основе РГГМУ также создано учебно-методическое объединение, в состав которого входят вузы страны, а также университеты и институты стран Центральной Европы и СНГ. Задачей УМО является координация действий вузов по подготовке специалистов, отвечающих современному уровню развития науки.

Валерий Михеев рассказал представителям Кыргызстана об организации учебного процесса в университете, о его международной деятельности и связям с зарубежными странами.

Особый упор в ходе встречи, как рассказали в посольстве КР в РФ, был сделан на борьбе с последствиями изменения климата, мерах по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу, развитии альтернативных источников энергии. Также было заявлено о готовность РГГМУ к сотрудничеству с Кыргызстаном, включая подготовку для него для специалистов соответствующего профиля. В том числе - на базе Регионального учебного центра Всемирной метеорологической организации в РФ.