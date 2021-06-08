Земельный скандал в 7 микрорайоне Бишкека перерос в судебные тяжбы

С прошлого года жители дома № 44 в 7 микрорайоне отстаивают небольшой земельной участок позади своей девятиэтажки, на котором застройщики вознамерились поднять "элитку". Однако прокуратура усмотрела нарушения при выделении надела. Сейчас дело дошло уже до суда.

"Вечерний Бишкек" уже сообщал об этой ситуации. Напомним, спорный участок расположен на пересечении улицы Аалы Токомбаева с Жукеева-Пудовкина, с тыльной стороны советской девятиэтажки под номером 44. Площадью он всего 10 соток. Да к тому же треугольной формы. Как можно строить здесь жилую высотку совершенно непонятно.

Вероятно, нынешнего собственника габариты надела особо не пугают. И не мудрено, ведь месторасположение земли, что называется "жирное". Можно с уверенностью сказать, что потенциальные квартиры разойдутся как горячие пирожки, так как многие бишкекчане хотели бы жить в этом районе – развитая инфраструктура, хорошая транспортная развязка, чистый воздух, в конце концов.

Поэтому еще прошлым летом на место прибыли строители и попытались огородить его забором. Но местные жители выступили резко против и прогнали их. Опыт противостояния с застройщиками у них богатый. Так несколько лет назад они не позволили возвести в своем дворе очередную "элитку". Для этого им пришлось написать сотни заявлений и пройти все судебные инстанции.

Потом выступили против фирмачей, которые хотели возвести многоэтажку с задней стороны 44-го дома на месте бывшего автосалона. Эта территория до сих пор огорожена забором.

Вот и на этот раз сдаваться они не собираются.

- В конце июня 2020 года здесь появились какие-то люди и начали выкапывать ямы под установку ограждения, - рассказали жильцы. - Объяснили, что они просто рабочие и выполняют приказ. Мы попросили их удалиться, но прежде вызвать свое руководство. Приехали представители компании, показали документы и сообщили подробности о строительстве. Планируется 12-этажный жилой дом с подземным паркингом и газовой котельной. И все это на участке 10 соток в 19 метрах от нашего дома. При этом мы ни сном, ни духом не знали, что земля вообще кому-то продана.

Люди сразу же написали заявление в прокуратуру. Но надзорный орган подошел к проверке спустя рукава. Следователь, который разбирался в тонкостях этого дела, не нашел каких-либо нарушений. И тогда жители в конце февраля 2021 года написали жалобу.

- Вот тут механизм закрутился. Уже 4 марта нам прислали ответ, что участок был продан на торгах в конце 2006 года. В 2007 году постановлением мэрии его предоставили в собственность нынешнему владельцу. Правда, под строительство офисного здания. Позже назначение земли было изменено.

- Но важно другое. Прокуратура выяснила, что надел изначально отведен под территорию городских зеленых насаждений и относится к землям общего пользования. А потому надзорный орган потребовал от муниципалитета исправить нарушения. Для этого управлению земельных ресурсов мэрии предписали обратиться в суд, чтобы отменить итоги торгов, первоначальное постановление о выделении земли и все последующие документы, - жители показали соответствующие документы.

Управление земельных ресурсов выполнило требование прокуратуры и 31 марта обратилось в Межрайонный суд столицы. К настоящему времени было назначено уже два судебных заседания. Но оба они не состоялись по причине отсутствия некоторых участников. Однако третье должно пройти в любом случае, так как судья заявила об ограниченных сроках, которые установлены законом при рассмотрении дел. Его поставили на 11 июня.

- Мы до конца будем стоять на своем. Здесь должен быть сквер, а не очередной дом. К тому же при организации заезда застройщики снесут часть хвойных деревьев вдоль Южной магистрали. Это категорически недопустимо. Будем надеяться, что суды встанут на нашу сторону. Так как нарушения закона при выделении земли вполне очевидные, - заключили жители 7 микрорайона.

"Вечерний Бишкек" продолжит следить за развитием событий и сообщать обо всех подробностях.