Оперативники ГСИН пресекли попытку "переброса" наркотиков в учреждение №31

Оперативные сотрудники учреждения №27 и №31 села Молдовановка Чуйской области пресекли попытку переброса наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

Как поясняют в ведомстве, в ночь с 7 на 8 июня 2021 года применрно в 04.10 часов, оперативные сотрудники учреждения №27 и №31 совместно с сотрудниками СБНОН МВД КР на прилегающей территории учреждения №31 ГСИН, задержали уроженца села Беловодское Московского района Чуйской области ,1982 года рождения. Оннамеревался совершить переброс наркотических средств общим весом 105 граммов.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, задержанный, вещественные доказательства переданы РОВД Октябрьского района города Бишкек для проведения дальнейших следственных мероприятий.