В Бишкеке, наконец, возобновят работу по закрытию и рекультивации свалки

В Бишкеке возобновят работу по закрытию и рекультивации свалки, заявляет пресс-служба мэрии Бишкека.

Как сообщают в МП "Бишкекский санитарный полигон", 18 мая после вакцинации вернулась первая партия подрядчиков, представителей эстонской фирмы Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS для возобновления работы по проекту "Улучшение системы управления ТБО по г. Бишкек".

До середины июня этого года ожидается прибытие второй партии специалистов после получения вакцин и рабочих виз.

"Все работы по проекту были приостановлены на 14 месяцев из-за пандемии, и ныне ожидается продления контракта на срок до 17 месяцев", - сообщают в муниципалитете.

Отмечается, что в связи с расширением территории действующей свалки ТБО на 3,8 га ожидается увеличение стоимости реализации проекта. Данный вопрос будет обсуждаться с подрядчиком и инженером проекта после получения государственного акта на пользование землёй и утверждения проектной документации с учетом дополнительных территорий, требующих рекультивации.

"По завершению проекта старая свалка полностью будет рекультирована – покрыта 0,5 м слоем глины, 0,2 м плодородным слоем и превращена в сельхозугодия. Также будут установлены метаноотводы", - уверяют в мэрии.

Тело свалки, где имеются активное выделение метана, возгорания и задымления находится под действием проекта Европейского Банка Реконструкции и Развития: BSWM-6 "Закрытие и рекультивация существующей свалки бытовых отходов", а также Подрядчика: Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS, стоимостью 1 596 900 евро, контракт подписан 20 июня 2017 года. Предмет контракта – проектирование, закрытие и рекультивация существующей свалки бытовых отходов на условиях "Жёлтой книги" ФИДИК.

Официальная же территория свалки составляет 40,8 га. Проводится работа по увеличению территории свалки на 3,8 га и получения градостроительного заключения. В случае вынесения положительного решения, проектная документация по рекультивации свалки, с учетом рекомендаций ГАОССЛХ, будет направлена на повторное согласование, согласно которому конечная площадь рекультивируемого участка составит 44,6 га.

Проект "Улучшение системы управления ТБО по г. Бишкек" подписан в 2013 году, в 2015 году ратифицирован в ЖК КР. Общая стоимость проекта – 22 млн евро.