В "Бишкекзеленхозе" опровергли слух по поводу зеленых долгожителей

Обеспокоенные горожане звонят в редакцию, спрашивают, почему в этом году не борются с минирующим пилильщиком, поражающим дубы–великаны.

Как сообщили в МП "Бишкекзеленхоз", куда корреспондент "Вечерки" обратился по просьбе читателей, инъекционный метод борьбы за спасение дубов продолжается. К сожалению, специалисты неправильно рассчитали дозы вводимого лекарства в прошлый раз, в этом году пришлось делать уколы снова.

Самый же эффективный результат возникает от ферамонных ловушек - желтых клейких лент, которые вешаются на дубы. Горожане это тоже заметили, клейкие ленты успешно борются с насекомыми. "Но почему не на всех дубах такие ловушки?" - задаются вопросом читатели. Муниципальное предприятие закупило в этом году всего две тысячи таких желтых ловушек, а потому не всем деревьям они достались. В следующем году, в "Зеленхозе" надеются, что удастся закупить больше таких средств борьбы с пилильщиком.

А постоянный читатель "ВБ" Роберт Поритис узнал, что якобы в городе будут вырубать деревья, которым больше сорока лет. В "Бишкекзеленхозе" этот слух опровергли. Наоборот, зеленых долгожителей оберегают и стараются продлить им жизнь. В столице есть деревья, например, платан, которому 129 лет, растет он в Дубовом парке. На проспекте Эркиндик горожан радуют дуб, которому 134 года, и 136–летний вяз.