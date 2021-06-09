Президент Садыр Жапаров вылетел в Турцию с официальным визитом

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 9 июня, вылетел с официальным визитом в Турецкую Республику, г. Анкара. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В рамках визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Главы двух государств обсудят двустороннее и многостороннее сотрудничество, а также актуальные вопросы взаимодействия в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).
Кроме того, Садыр Жапаров примет участие в V заседании Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией.
В рамках официального визита ожидается встреча Президента Садыра Жапарова со спикером Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.
Глава государства также примет участие в работе кыргызско-турецкого бизнес-форума.
Кроме того, Садыр Жапаров встретится с гражданами Кыргызской Республики, студентами и представителями диаспор, общественных объединений и организаций, работающих в Турции.
В составе делегации Кыргызской Республики:
- супруга Президента Кыргызской Республики Айгуль Жапарова;
- министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
- руководитель Администрации Президента Суйунбек Касмамбетов;
- заместитель Председателя Кабинета Министров - министр экономики и финансов Акылбек Жапаров;
- заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Дастан Дюшекеев;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике Кубанычбек Омуралиев;
- министр инвестиций Алмамбет Шыкмаматов;
- министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев;
- министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев;
- заместитель министра обороны Алмазбек Карасартов;
- заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов Азамат Мукашев.