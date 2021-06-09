Президент Садыр Жапаров вылетел в Турцию с официальным визитом

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 9 июня, вылетел с официальным визитом в Турецкую Республику, г. Анкара. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главы двух государств обсудят двустороннее и многостороннее сотрудничество, а также актуальные вопросы взаимодействия в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

Кроме того, Садыр Жапаров примет участие в V заседании Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией.

В рамках официального визита ожидается встреча Президента Садыра Жапарова со спикером Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Глава государства также примет участие в работе кыргызско-турецкого бизнес-форума.

Кроме того, Садыр Жапаров встретится с гражданами Кыргызской Республики, студентами и представителями диаспор, общественных объединений и организаций, работающих в Турции.

В составе делегации Кыргызской Республики:

- супруга Президента Кыргызской Республики Айгуль Жапарова;

- министр иностранных дел Руслан Казакбаев;

- руководитель Администрации Президента Суйунбек Касмамбетов;

- заместитель Председателя Кабинета Министров - министр экономики и финансов Акылбек Жапаров;

- заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Дастан Дюшекеев;

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике Кубанычбек Омуралиев;

- министр инвестиций Алмамбет Шыкмаматов;

- министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев;

- министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев;

- заместитель министра обороны Алмазбек Карасартов;

- заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов Азамат Мукашев.