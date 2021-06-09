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Милиция продолжает активные поиски Орхана Инанды

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- Оксана Гут
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Милиция ведёт активные следственные и розыскные мероприятия по поиску президента международного образовательного учреждения "Сапат" Орхана Инанды. Об этом заявляет пресс-служба МВД КР.

"В ходе проводимой работы отрабатывается круг связей, проводятся беседы с гражданами, которым могут быть известны факты, обстоятельства исчезновения, продолжается работа по установлению свидетелей и очевидцев", - говорится в сообщении.

Сотрудниками следственной службы, органами дознания и криминальной милицией столичного ГУВД, во время оперативной работы по установлению местоположения пропавшего кыргызстанца, параллельно раскрыт ряд правонарушений.

Так, по данным ведомства, с 1 по 7 июня раскрыто 164 преступления и проступка. Из них:

краж - 57,

мошенничеств - 45,

хулиганств - 7,

грабеж-1,

разбой-1,

похищения с целью вступления в брак - 1,

нанесения телесного повреждения - 1,

мошенничество в незначительном размере - 38,

мелкое хулиганство - 3,

неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта - 3,

кража в незначительном размере -5,

уничтожение или повреждение чужого имущества - 1,

насилие в семье - 1.

Сотрудниками Службы общественной безопасности Бишкекского ГУВД, организовано и проведено профилактическое мероприятие под наименованием "Отработка".

В ходе которого столичными милиционерами проверено более 10 434 объектов, 3 251 частный и 6 336 многоэтажных домов, 175 гостиниц, 91 строящийся объект, 377 развлекательных мест, 30 рынков, 51 торговый центр, 31 парк и сквер и 88 автопарковок.

Досудебное производство по розыску кыргызстанца Орхана Инанды находится на контроле министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майора милиции Улана Ниязбекова.

Отметим, накануне стало известно, что Орхана Инанды объявили в международный розыск по линии Интерпола.


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URL: https://www.vb.kg/401972
Теги:
МВД, розыск, Кыргызстан, пропавшие без вести
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