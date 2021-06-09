Перекрытие на ремонт сразу трех улиц в одном районе спровоцировало пробки

В настоящий момент для проезда автомобильного транспорта закрыты отрезки улиц Жукеева-Пудовкина, Матросова и Карасаева, где проводится капитальный ремонт. Из-за этого образовались длинные заторы на Медерова, открытой части Жукеева-Пудовкина, Юнусалиева, Горького и Элебаева. А ведь столичных чиновников предупреждали, что нельзя закрывать сразу несколько магистралей в одном районе.

Напомним, все три улицы ремонтируются в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Ее должны выполнить за два года, построив 5 мостов и отремонтировав 60 улиц, протяженностью более 70 километров. Часть дорожных артерий будут расширены, а отдельные их участки построены заново. Помимо проезжей части строители обновят тротуары и ирригацию. Реконструкция ведется за счет грантовых средств КНР. Подрядчиком выступает China Road and Bridge Corporation.

Первой из трех перечисленных магистралей для движения закрылась Карасаева от Байтик Баатыра до Юнусалиева. Однако на трафике это практически не отразилось, так дорожную артерию трудно было назвать популярной ввиду ее плохого состояния. Однако какую-то часть машин с улиц Горького и Медерова она все же забирала.

Затем ограничение проезда коснулось отрезка Матросова от Ахунбаева до Суванбердиева. Это уже добавило напряженности для проезда, которая только возросла, когда строители перекрыли оставшийся участок до Медерова.

Ну а окончательно внесла смуту в дорожное движение в этом районе закрытая улица Жукеева-Пудовкина. Точнее, ее участок от Медерова до Горького. Получается, что весь поток, едущий вниз от Ахунбаева, упирается в тупик на Медерова и вынужден разъезжаться влево или вправо. Это моментально спровоцировало заторы как на бывшей Коммунистической, так и на самой Жукеева-Пудовкина.

Из-за перекрытых Матросова и Пудовкина часть шоферов стараются объехать их по Юнусалиева. Но поток настолько большой, что улица с ним не справляется. Итог – пробки на несколько кварталов. Кроме того, существенно затруднено движение на Горького и Элебаева.

Какая нужда заставила дорожников перекрыть в одном районе сразу три улицы – непонятно. Куда логичнее было бы сделать их по одной, при этом затратив на каждую меньше времени, чем его будет затрачено сейчас. А самое главное, это не создало бы никаких проблем дорожному движению, которое и без перекрытых улиц довольно затруднено.

В общем, автолюбителям лучше стараться избегать этот район. Но если нужда все-таки заставила, то использовать какие-нибудь альтернативные пути. Хотя посоветовать что-либо очень трудно.