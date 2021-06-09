Сколько сельхозпродукции было экспортировано из Кыргызстана с начала года

Сколько сельскохозяйственной продукции было экспортировано за 5 месяцев?

Департамент химизации, защиты и карантина растений Министерства сельского, водного

хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики сообщает, что с начала года было

экспортировано 263 881,85 т сельскохозяйственной отечественной продукции. Также за рубеж продавались саженцы, пиломатериалы и многое другое. Все товары, как уверяют в ведомстве, полностью соответствовали карантинным фитосанитарным требованиям страны назначения.

Из них:

- семена – 1 066 т;

- саженцы - 684 397 шт.

- зерновые – 38556 т;

- овощи – 113 543 т;

- картофель – 14 340 т;

- бахчевые – 1 400 т;

- фрукты – 19 137 т;

- сухофрукты – 28 469 т;

- орехи – 20 132 т.

- и прочие промышленные товары – 25 756,85 т.

Сельскохозяйственная продукция растительного происхождения, в основном, вывозилась

в страны ЕАЭС и в третьи страны.

Был осуществлен досмотр товаров, отбор образцов вывозимого продукта, произведено

ознакомление с условиями транспортировки и соблюдения правил хранения, в соответствии Единым карантинным фитосанитарным требованиям ЕАЭС.