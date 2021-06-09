Погода
$ 84.42 - 84.70
€ 101.90 - 103.32

Сотрудники Demirbank замешаны в мошенничестве?

480  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В последнее время участились случаи краж денег с банковских карт мошенниками. Вот и банки постоянно предупреждают о мерах защиты, в том числе и в случае утери карты не забывать включать блокировку. Но кто бы мог подумать, что деньги с карты могут снять и в период блокировки. Кто в таком случае несет ответственность за украденные деньги: сам владелец карты, на которой, напомним, стоит блокировка, или сам банк? Ответ, думается, и так очевиден, но судя по всему в Демир банке придерживаются иной точки зрения.

Стоит отметить, что очень часто в СМИ и соцсетях были жалобы на этот банк по поводу того, что финансовое учреждение не желает защищать права своих клиентов, у которых мошенники украли деньги с карт. Но на этот раз банк превзошел не только себя, но и другие подобные себе учреждения.

В редакцию VB.KG обратилась жительница Бишкека Айгерим, у которой мошенниками с карты Demirbank была украдена сумма в размере 1050 долларов.

- Данная транзакция была совершена мошенниками, несмотря на то что у меня была заблокирована возможность совершения интернет-покупок и интернет-платежей. Так как 24 сентября 2019 года на основании моего заявления в банк моя карта была заблокирована. Невозможность провидения на моей карте интернет-покупок и платежей можно доказать тем, что мне приходили уведомления, что у меня заблокированы интернет-покупки. У меня имеется копия заявления на блокировку интернет-платежей, принятое и исполненное Демир банком, - начала она свой рассказ.

Дальше, как выяснилось, сотрудники DemirBank хотели на Айгерим переложить всю ответственность.

- Сотрудники банка подтвердили о наличии мошеннической операции, сообщив, что у них якобы нет возможности вернуть мои деньги. При этом, придумываются какие-то нелепые причины, мол, даже при блокировке интернет-покупок каким-то необоснованным образом возможны некоторые интернет-покупки. Я являясь клиентом Демир банка и специально воспользовалась услугой блокировки во избежание подобных случаев. Также ранее, при получении карты, сотрудники сами предлагали мне услугу блокировки интернет-платежей для предотвращения любых мошеннических операций. Сейчас сотрудники перекладывают ответственность на меня. Ответственность за данное мошенничество полностью несёт Демир банк! У меня украли все мои деньги электронным путем, который Демир банк обязан был не допустить. Хотя каким-то мне непонятным способом меня обокрали. Я не исключаю тот факт, что может сами сотрудники Демир банка замешаны в данном мошенничестве. Так как когда я стала утверждать, что я писала заявление по поводу блокировки, то они мне 3 дня заявляли, что такого документа нет. Когда же я предоставила доказательства того, что у меня заблокированы интернет-платежи, каким-то чудом нашлось потерянное заявление в Демир банке. Сейчас я осталась совсем без денег, и я требую справедливости, - отметила она.

Айгерим уже обратилась с заявлением в Отдел по защите прав потребителей Национального банка и правоохранительные органы. В свою очередь редакция VB.KG будет следить за развитием дальнейших событий.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401988
Теги:
банковский сектор, мошенничество, Бишкек, Кыргызстан, Нацбанк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  