Сотрудники Demirbank замешаны в мошенничестве?

В последнее время участились случаи краж денег с банковских карт мошенниками. Вот и банки постоянно предупреждают о мерах защиты, в том числе и в случае утери карты не забывать включать блокировку. Но кто бы мог подумать, что деньги с карты могут снять и в период блокировки. Кто в таком случае несет ответственность за украденные деньги: сам владелец карты, на которой, напомним, стоит блокировка, или сам банк? Ответ, думается, и так очевиден, но судя по всему в Демир банке придерживаются иной точки зрения.

Стоит отметить, что очень часто в СМИ и соцсетях были жалобы на этот банк по поводу того, что финансовое учреждение не желает защищать права своих клиентов, у которых мошенники украли деньги с карт. Но на этот раз банк превзошел не только себя, но и другие подобные себе учреждения.

В редакцию VB.KG обратилась жительница Бишкека Айгерим, у которой мошенниками с карты Demirbank была украдена сумма в размере 1050 долларов.

- Данная транзакция была совершена мошенниками, несмотря на то что у меня была заблокирована возможность совершения интернет-покупок и интернет-платежей. Так как 24 сентября 2019 года на основании моего заявления в банк моя карта была заблокирована. Невозможность провидения на моей карте интернет-покупок и платежей можно доказать тем, что мне приходили уведомления, что у меня заблокированы интернет-покупки. У меня имеется копия заявления на блокировку интернет-платежей, принятое и исполненное Демир банком, - начала она свой рассказ.

Дальше, как выяснилось, сотрудники DemirBank хотели на Айгерим переложить всю ответственность.

- Сотрудники банка подтвердили о наличии мошеннической операции, сообщив, что у них якобы нет возможности вернуть мои деньги. При этом, придумываются какие-то нелепые причины, мол, даже при блокировке интернет-покупок каким-то необоснованным образом возможны некоторые интернет-покупки. Я являясь клиентом Демир банка и специально воспользовалась услугой блокировки во избежание подобных случаев. Также ранее, при получении карты, сотрудники сами предлагали мне услугу блокировки интернет-платежей для предотвращения любых мошеннических операций. Сейчас сотрудники перекладывают ответственность на меня. Ответственность за данное мошенничество полностью несёт Демир банк! У меня украли все мои деньги электронным путем, который Демир банк обязан был не допустить. Хотя каким-то мне непонятным способом меня обокрали. Я не исключаю тот факт, что может сами сотрудники Демир банка замешаны в данном мошенничестве. Так как когда я стала утверждать, что я писала заявление по поводу блокировки, то они мне 3 дня заявляли, что такого документа нет. Когда же я предоставила доказательства того, что у меня заблокированы интернет-платежи, каким-то чудом нашлось потерянное заявление в Демир банке. Сейчас я осталась совсем без денег, и я требую справедливости, - отметила она.

Айгерим уже обратилась с заявлением в Отдел по защите прав потребителей Национального банка и правоохранительные органы. В свою очередь редакция VB.KG будет следить за развитием дальнейших событий.