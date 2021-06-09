Женщина из ЮАР установила новый мировой рекорд, родив сразу десять детей. Об сообщил местный портал IOL со ссылкой на Департамент здравоохранения Гаутенга.

Известно, что 37-летняя Госиаме Тамара Ситоле из южноафриканской провинции Гаутенг родила семерых мальчиков и трех девочек. Женщина была на восьмом месяце беременности. При этом врачи ожидали рождение восьмерых детей. Все новорожденные живы и здоровы.

Отмечается, что у новоиспеченной матери уже есть близнецы, и она сообщила, что зачатие произошло естественным путем.

Предыдущий рекорд был установлен месяц назад жительницей Мали. Она за один раз родила девятерых.