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Женщина из ЮАР установила новый мировой рекорд, родив сразу десять детей

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- Оксана Гут
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Женщина из ЮАР установила новый мировой рекорд, родив сразу десять детей. Об сообщил местный портал IOL со ссылкой на Департамент здравоохранения Гаутенга.

Известно, что 37-летняя Госиаме Тамара Ситоле из южноафриканской провинции Гаутенг родила семерых мальчиков и трех девочек. Женщина была на восьмом месяце беременности. При этом врачи ожидали рождение восьмерых детей. Все новорожденные живы и здоровы.

Отмечается, что у новоиспеченной матери уже есть близнецы, и она сообщила, что зачатие произошло естественным путем.

Предыдущий рекорд был установлен месяц назад жительницей Мали. Она за один раз родила девятерых.


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URL: https://www.vb.kg/401989
Теги:
дети, рекорд, родильный дом, ЮАР
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