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Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в столицу Турции

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 9 июня, прибыл с официальным визитом в столицу Турецкой Республики - г. Анкара.

Как сообщила его пресс-служба, борт главы государства приземлился в международном аэропорту "Эсенбога", где у трапа его встретил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

На флагштоках международного аэропорта вывешены государственные флаги Кыргызстана и Турции, расстелена ковровая дорожка, выстроена рота почетного караула.

Напомним, что в рамках визита глава государства проведет двусторонние переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, встретится со спикером Великого национального собрания Мустафой Шентопом, примет участие в бизнес-форуме двух стран, а также побеседует с гражданами Кыргызстана, работающими и учащимися в г. Анкаре.


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URL: https://www.vb.kg/401990
Теги:
президент, Турция, сотрудничество, Кыргызстан, Реджеп Эрдоган, Садыр Жапаров
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