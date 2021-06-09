Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в столицу Турции

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 9 июня, прибыл с официальным визитом в столицу Турецкой Республики - г. Анкара.

Как сообщила его пресс-служба, борт главы государства приземлился в международном аэропорту "Эсенбога", где у трапа его встретил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

На флагштоках международного аэропорта вывешены государственные флаги Кыргызстана и Турции, расстелена ковровая дорожка, выстроена рота почетного караула.

Напомним, что в рамках визита глава государства проведет двусторонние переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, встретится со спикером Великого национального собрания Мустафой Шентопом, примет участие в бизнес-форуме двух стран, а также побеседует с гражданами Кыргызстана, работающими и учащимися в г. Анкаре.