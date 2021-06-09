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Пашинян заявил о готовности обменять сына на всех пленных армян

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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян готов обменять своего сына Ашота на всех пленных армян, которые после окончания осенних боевых действий в Нагорном Карабахе находятся в Азербайджане. Об этом он заявил, отвечая на критику со стороны экс-президента страны Сержа Саргсяна, передает "Sputnik. Армения".

"Говорю [президенту Азербайджана Ильхаму] Алиеву официально: предлагаю сына в обмен на всех пленных", - заявил Пашинян.

Накануне и.о. премьера заявил, что пленные, которые сейчас находятся в азербайджанских тюрьмах, простят властям еще несколько месяцев пребывания в заключении.

"Они нас простят за пребывание в плену еще месяц или два. Но они не простят нас, если мы уступим независимость страны ради их свободы", - сказал он на встрече с избирателями в Армавирской области.

Слова Пашиняна вызвали критику со стороны бывшего президента Армении. "Пашинян понимает вообще, в каком состоянии находятся эти люди?! Пусть своего Ашотика обменяет на 20–25 солдат, удерживаемых в Азербайджане", - возмутился Саргсян. По его мнению, пленные в любой момент рискуют быть подвергнутыми пыткам, изнасилованными и даже убитыми.

Отвечая Саргсяну, Пашинян обвинил его в торговле людьми. "Тебе, как официальному сутенеру многих лет и специалисту по трафикингу, говорю: согласен. Сержик и Робик, как специалистам по купле-продаже людей, даю вам полномочия вести переговоры по этому вопросу. Если заработаете на этом несколько тысяч долларов, то вашему корыту это будет как раз к месту", - заявил и.о. премьер-министра.

Источник: rbc.ru


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URL: https://www.vb.kg/401991
Теги:
Азербайджан, Армения
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