Предпринимательница прибила к дереву телефоны для рекламы пункта ремонта

Предпринимательница Бишкека оплатит штраф за то, что прибила сотовые телефоны к дереву, заявляет пресс-служба столичной мэрии.

Санитарно-экологическая инспекция (СЭИ) мэрии города Бишкек борется с нарушителями правил благоустройства, чистоты и порядка в общественных местах.

За выброс мусора в неустановленных местах оштрафован горожанин Телешуев Е. и компании "Фиеста Трейд Компани" (пересечение улиц Рыскулова-Чымкентская), "Бурана Гранд" (ул. Токомбаева 23/3). Подобное нарушение влечёт за собой штраф от 3 до 13 тысяч сомов по статье 70 кодекса "О нарушениях".

За выброс бытового мусора и за его сжигание оштрафованы по части 1 статьи 71 горожане Аккулаков Н., Тажибаев Т., кафе "Фреш", которое находится по улице Байтик Баатыра №98. Размер штрафа составляет для физических лиц – 5 тысяч 500 сомов, для юридических – 17 тысяч сомов.

В отношении частного предпринимателя Гребневой Т. составлен протокол по статье 120 на 3 тысячи сомов за повреждение зелёных насаждений. Предприниматель прибила сотовые телефоны к дереву для рекламы пункта ремонта.

Мэрия убедительно просит горожан соблюдать чистоту и порядок возле своих офисов и домов.

Обо всех фактах нарушения санитарных норм и правил благоустройства просьба обращаться в Санитарно-экологическую инспекцию: 0705564756.