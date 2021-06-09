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Предпринимательница прибила к дереву телефоны для рекламы пункта ремонта

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- Оксана Гут
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Предпринимательница Бишкека оплатит штраф за то, что прибила сотовые телефоны к дереву, заявляет пресс-служба столичной мэрии.

Санитарно-экологическая инспекция (СЭИ) мэрии города Бишкек борется с нарушителями правил благоустройства, чистоты и порядка в общественных местах.

За выброс мусора в неустановленных местах оштрафован горожанин Телешуев Е. и компании "Фиеста Трейд Компани" (пересечение улиц Рыскулова-Чымкентская), "Бурана Гранд" (ул. Токомбаева 23/3). Подобное нарушение влечёт за собой штраф от 3 до 13 тысяч сомов по статье 70 кодекса "О нарушениях".

За выброс бытового мусора и за его сжигание оштрафованы по части 1 статьи 71 горожане Аккулаков Н., Тажибаев Т., кафе "Фреш", которое находится по улице Байтик Баатыра №98. Размер штрафа составляет для физических лиц – 5 тысяч 500 сомов, для юридических – 17 тысяч сомов.

В отношении частного предпринимателя Гребневой Т. составлен протокол по статье 120 на 3 тысячи сомов за повреждение зелёных насаждений. Предприниматель прибила сотовые телефоны к дереву для рекламы пункта ремонта.

Мэрия убедительно просит горожан соблюдать чистоту и порядок возле своих офисов и домов.

Обо всех фактах нарушения санитарных норм и правил благоустройства просьба обращаться в Санитарно-экологическую инспекцию: 0705564756.


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URL: https://www.vb.kg/401994
Теги:
мэрия, нарушения, санитария, штраф, Бишкек, Кыргызстан
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