Президент АУЦА Эндрю Качинс решил оставить свой пост и покинуть Кыргызстан

Президент АУЦА Эндрю Качинс решил оставить свой пост и вернуться в США. Об этом говорится в обращении Попечительского совета учебного заведения.

"Мы очень благодарны доктору Качинсу за руководство в течение последних двух лет и желаем ему больших успехов в его будущих начинаниях. Несмотря на множество осложнений и трудностей, вызванных пандемией Covid-19, за последние два года Университет также сделал ряд явных и впечатляющих достижений, и мы благодарны за это доктор Качинсу.

Попечительский совет университета попросил вице-президента по академическим вопросам и члена попечительского совета АУЦА, д-ра Джонатана Беккера временно занять эту должность, и он любезно согласился. В ближайшие дни доктор Беккер будет организовывать встречи с ключевыми группами в университете, включая академический и студенческий сенаты.

Попечительский совет приступит к поиску нового президента университета при участии академического сената и других членов университетского сообщества", - заявили члены Попечительского совета.

Напомним, президента АУЦА Эндрю Качинса подозревают в незаконном изготовлении наркотических и психотропных веществ. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее на территории зоны таможенного контроля выявили посылку с наркотическими средствами, отправленная из ОАЭ в адрес Американского университета Центральной Азии на имя Эндрю Качинса.