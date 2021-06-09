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Президент АУЦА Эндрю Качинс решил оставить свой пост и покинуть Кыргызстан

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- Бакыт Басарбек
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Президент АУЦА Эндрю Качинс решил оставить свой пост и вернуться в США. Об этом говорится в обращении Попечительского совета учебного заведения.

"Мы очень благодарны доктору Качинсу за руководство в течение последних двух лет и желаем ему больших успехов в его будущих начинаниях. Несмотря на множество осложнений и трудностей, вызванных пандемией Covid-19, за последние два года Университет также сделал ряд явных и впечатляющих достижений, и мы благодарны за это доктор Качинсу.

Попечительский совет университета попросил вице-президента по академическим вопросам и члена попечительского совета АУЦА, д-ра Джонатана Беккера временно занять эту должность, и он любезно согласился. В ближайшие дни доктор Беккер будет организовывать встречи с ключевыми группами в университете, включая академический и студенческий сенаты.

Попечительский совет приступит к поиску нового президента университета при участии академического сената и других членов университетского сообщества", - заявили члены Попечительского совета.

Напомним, президента АУЦА Эндрю Качинса подозревают в незаконном изготовлении наркотических и психотропных веществ. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее на территории зоны таможенного контроля выявили посылку с наркотическими средствами, отправленная из ОАЭ в адрес Американского университета Центральной Азии на имя Эндрю Качинса.


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URL: https://www.vb.kg/401996
Теги:
наркотики, Кыргызстан, #АУЦА
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