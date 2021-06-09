Следователь вымогала взятку за закрытие дела о попытке изнасилования

Пресечен факт вымогательства взятки, сообщила пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в ходе проведения мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в органах внутренних дел в АИС КРИП зарегистированы материалы досудебного производства по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.326 УК КР по факту вымогательства взятки.

Установлено, что следователь СО ОВД Кара-Суйского района Ошской области старший лейтенант милиции Б.Г.И. вымогает денежные средства в сумме 20 тысяч сомов у гражданина КР А.М.А. за прекращение досудебного производства по факту попытки изнасилования.

8 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками СВР МВД КР по южному региону задержана с поличным при получении взятки в размере 20 тысяс сомов следователь СО ОВД Кара-Суйского района Ошской области Б.Г.И.

Задержанная водворена в СИЗО ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области.