Погода
$ 84.42 - 84.70
€ 101.90 - 103.32

Следователь вымогала взятку за закрытие дела о попытке изнасилования

405  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресечен факт вымогательства взятки, сообщила пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в ходе проведения мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в органах внутренних дел в АИС КРИП зарегистированы материалы досудебного производства по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.326 УК КР по факту вымогательства взятки.

Установлено, что следователь СО ОВД Кара-Суйского района Ошской области старший лейтенант милиции Б.Г.И. вымогает денежные средства в сумме 20 тысяч сомов у гражданина КР А.М.А. за прекращение досудебного производства по факту попытки изнасилования.

8 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками СВР МВД КР по южному региону задержана с поличным при получении взятки в размере 20 тысяс сомов следователь СО ОВД Кара-Суйского района Ошской области Б.Г.И.

Задержанная водворена в СИЗО ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402002
Теги:
вымогательство, задержание, изнасилование, Кара-Суйский район, Ошская область, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  