Бишкекчане смогут увидеть частичное солнечное затмение

В четверг, 10 июня, в Бишкеке и вообще в Кыргызстане можно будет видеть частичное солнечное затмение.

Вечером этого дня, когда солнце будет еще довольно высоко, в 18 часов 26 минут Луна закроет над Бишкеком совсем небольшую часть - около 15 процентов - солнечного диска. Об этом VB.KG cообщил бишкекский астроном-любитель Александр Кукин.

Невооруженным глазом разглядеть это практически невозможно. Да и очень опасно глядеть на Солнце: даже спускающееся к закату светило своими лучами может нанести глазам серьезную травму. Смотреть на солнце можно только через светофильтры, закопченные стекла или сильные солнцезащитные очки. Офтальмологи предупреждают: наблюдение за солнечным затмением без фильтров может привести к частичной или даже полной потере зрения. Так что лучше любоваться небесной феерией в Интернете – хоть в реальном времени, хоть в записи.

Солнце и Луна выстроятся в одну линию с Землей, и тень Луны будет перекрывать солнечный диск солнца. Максимальную фазу затмения можно будет наблюдать на северных территориях России, Канады и в Гренландии. Но и там размеров тени Луны в этот раз не хватит для полного затмения - вокруг нее будет виднеться огненное кольцо, как бы край Солнца. Кольцеобразное затмение 10 июня редкостно тем, что его максимальную фазу можно будет видеть на Северном полюсе. Повезет полярникам на льдинах.

Причем в Москве максимум затмения будет примерно таким же, как в Бишкеке. Луна над Москвой закроет 16 процентов солнечного диска.

Интересно, что над Бишкеком следующее солнечное затмение можно будет увидеть меньше, чем через полтора года - 25 октября 2022-го. Причем оно будет у нас гораздо более полным. Луна закроет над Бишкеком примерно три четверти солнечного диска.