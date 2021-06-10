В Челябинской области пресекли ввоз контрафакта из Кыргызстана

В Челябинскую область не пропустили из Кыргызстана крупную партию контрафактной продукции. Ее обнаружили и изъяла мобильная группа в составе сотрудников Челябинской таможни и регионального Пограничного Управления ФСБ.

Как рассказали в пресс-службе таможни, машина с поддельным товаром следовала из Кыргызстана в Екатеринбург. Общий вес выявленного контрафакта составил 9,5 тонны. Это - 425 единиц белья с нанесенными эмблемами товарных знаков "Adidas", "Calvin Klein" и 8830 единиц носочных изделий с логотипами "Adidas", "Nike", "Calvin Klein", "Lacoste", "Puma".

Правообладатели торговых марок оценили ущерб в 4 миллиона рублей. "Контрафактная продукция изъята сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 180 УК РФ – незаконное использование чужого товарного знака", – прокомментировали в пресс-службе. Наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.