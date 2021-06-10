Внимание, розыск! В Токмоке пропала 15-летняя Сезим Сталбекова

Внимание, розыск! ОВД города Токмок разыскивается без вести пропавшая Сталбекова Сезим Улановна 2006 года рождения, которая вышла из дома в г. Токмок ул. Трясина 31 май 2021 года и не вернулась.

Приметы: рост 150-155 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы длинные коричневые, на челке имеется желтоватый оттенок.

Была одета: в черную футболку, джинсы молочного цвета, черно-белые кроссовки.

Просьба всем, кто владеет какой-либо информацией о данном лице, сообщить по телефонам: Деж. часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85, Деж. часть ОВД города Токмок (0312) 60-73-63, (03138) 6-31-02, 0501 90 00 65, 0551 102 753(группа розыска).