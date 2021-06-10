Погода
$ 84.00 - 84.40
€ 101.90 - 103.32

Внимание, розыск! В Токмоке пропала 15-летняя Сезим Сталбекова

322  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Внимание, розыск! ОВД города Токмок разыскивается без вести пропавшая Сталбекова Сезим Улановна 2006 года рождения, которая вышла из дома в г. Токмок ул. Трясина 31 май 2021 года и не вернулась.

Приметы: рост 150-155 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы длинные коричневые, на челке имеется желтоватый оттенок.

Была одета: в черную футболку, джинсы молочного цвета, черно-белые кроссовки.

Просьба всем, кто владеет какой-либо информацией о данном лице, сообщить по телефонам: Деж. часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85, Деж. часть ОВД города Токмок (0312) 60-73-63, (03138) 6-31-02, 0501 90 00 65, 0551 102 753(группа розыска).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402018
Теги:
ГУВД, Токмак, Чуйская область, Кыргызстан, пропавшие без вести, поиски
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  