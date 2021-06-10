Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сделал обращение по случаю 11-й годовщины июньских событий.

Ниже обращение Главы государства, представленное пресс-службой главы государства:

"Уважаемые кыргызстанцы!

В эти дни исполняется одиннадцатая годовщина трагических событий июня 2010 года. Сегодня мы отдаем дань памяти погибшим и вспоминаем пропавших без вести во время этой трагедии.

Мы надеемся, что подобная трагедия, вылившаяся столкновения между двумя братскими народами, больше никогда не повторится. Хочу выразить особую благодарность нашему мудрому и великодушному народу, который поощряя общую терпимость, в тяжелые дни протянул руку помощи пострадавшим, также еще раз выскажу признательность международному сообществу за оказанную поддержку.

Уважаемые соотечественники!

Июньские события стали большим уроком для всех нас. Это трагическое испытание подтвердило необходимость укрепления единства и солидарности народа во имя будущего нашего любимого Кыргызстана, унаследованного от наших предков.

Народная мудрость гласит: "Залог счастья - в дружбе". Мы как единый народ, единая страна должны сосредоточиться на будущем, укрепляя наше единство. Благодаря взаимному уважению, взаимопомощи и взаимному доверию мы добиваемся больших успехов. Наша сила в единстве!

Ошская и Джалал-Абадская области - многонациональные области. Этническое многообразие - наше богатство. Сегодня в этих областях проживает свыше 80 этносов. Каждая этническая группа вносит свой вклад в развитие нашей страны, Кыргызстана, сохраняя при этом свою культуру, язык и традиции.

Мы - открытая страна с дружелюбными, трудолюбивыми и гостеприимными людьми. В своем развитии мы стремимся к укреплению дружбы с соседями по региону, взаимовыгодному сотрудничеству со всеми странами мира.

Светлая память о погибших в июньских событиях навсегда останется в наших сердцах. Пусть земля им будет пухом!

Да будет мир и согласие в нашей многонациональной стране!".