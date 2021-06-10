Долгожданный ремонт в Русском театре драме приостановлен. В чем причина?

Ремонт в Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова приостановлен. Спектакли до конца июня будут идти только на Большой сцене. Затем коллектив уйдет в отпуск. Когда же театр вернется к полноценной работе?

В конце 2020-го в Русском театре драмы стартовал долгожданный ремонт. О его необходимости говорили давно. Пока внешний вид здания мало изменился. Но горожане уже заметили, что перестали работать увеселительные заведения в пристройках с южной части здания. А преданные зрители знают, что закрыта и Малая сцена театра.

Сколько денег государство выделило на капремонт? Почему он движется так медленно? Когда и как преобразится любимый многими горожанами театр? Все эти вопросы корреспонденты "Вечернего Бишкека" адресовали директору театра Евгению Кузнецову.

О том, что театр ждут грандиозные перемены, Евгений Кузнецов говорил еще в 2019-м. Уже тогда здесь было проведено сейсмообследование и намечены ремонтно-восстановительные работы, в результате которых храм искусств должен вернуться к своему первозданному виду. Капитального ремонта в Русском драмтеатре не было с 1972 года.

"Изначально государство выделило нам 97 миллионов 658 тысяч 300 сомов. Из них 4 миллиона 390 тысяч сомов ушло на проектно-сметную документацию. На оставшуюся сумму в декабре 2019-го мы объявили тендер. Совместно с Министерством культуры и его тогдашним главой определили виды работ, которые войдут в первый этап капремонта. Победителя объявили в марте 2020-го. Он обещал уложиться в 74 миллиона 623 тысячи 965 сомов. Вышла экономия. На эти средства мы хотели отремонтировать крышу, провести другие виды работ. Но потом, как вы знаете, начался карантин, и распоряжение правительства о том, что Русский театр включен в план финансирования вышло лишь в сентябре. О сэкономленных средствах речи уже не шло. Окончательно за театром закрепили сумму - 74 миллиона 623 тысячи 965 сомов", - рассказал Евгений Кузнецов.

К сожалению, даже этих денег на все, что необходимо сделать в театре, не хватит. К тому же в настоящий момент работы приостановлены.

Подробности читайте завтра, 11 июня, в газете "Вечерний Бишкек".