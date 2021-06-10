Касымалиева о деле Кумтора: Арест депутатов ЖК противоречит Конституции

Задержания депутатов Жогорку Кенеша по делу Кумтора незаконны. Об этом 10 июня на заседании парламента заявила вице-спикер Аида Касымалиева.

Она отметила, что аресты и содержание в СИЗО парламентариев противоречат нормам Конституции. Так как, по действующим законам, задержать действующих депутатов могут только на месте преступления или при согласии большинства депутатов ЖК.

"Новая Конституция была принята 5 мая 2021 года. Задержания произошли 1 июня. Новые кодексы мы будем рассматривать только на следующей неделе. Но нормы Конституции выше остальных законов, они и должны исполняться. Сейчас они нарушаются. Я считаю, что Жогорку Кенеш должен получить разъяснения по поводу задержания депутатов", - сказала Касымалиева.

Напомним, ранее по делу Кумтора были задержаны ряд бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. В том числе, депутаты от СДПК Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров.