Погода
$ 84.00 - 84.40
€ 101.90 - 103.32

В Бишкеке на ремонт закрывают ещё один отрезок улицы Жукеева-Пудовкина

83  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня,10 июня, после 14:00 часов на ремонт закроют участок улицы Жукеева-Пудовкина от улицы Горького до Кулатова. Об этом сообщают в Управлении капитального строительства, передает пресс-служба мэрии Бишкека.

Протяжённость ремонтируемого отрезка – 300 метров. После ремонта ширина проезжей части составит 9 метров, также будут установлены ирригационные лотки и проложены тротуары.

Альтернативными улицами для проезда будут 7 апреля и Абдрахманова.

Ремонт дороги проводится по проекту "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" (2 фаза), за счёт средств гранта КНР. Ремонтные работы на всех отрезках улицы планируют завершить до конца сентября текущего года.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее продумывать маршрут для передвижения на автомобильном транспорте.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402033
Теги:
мэрия, перекрытие дорог, Бишкек, Кыргызстан, ремонт дорог
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  