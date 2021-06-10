В Бишкеке на ремонт закрывают ещё один отрезок улицы Жукеева-Пудовкина

Сегодня,10 июня, после 14:00 часов на ремонт закроют участок улицы Жукеева-Пудовкина от улицы Горького до Кулатова. Об этом сообщают в Управлении капитального строительства, передает пресс-служба мэрии Бишкека.

Протяжённость ремонтируемого отрезка – 300 метров. После ремонта ширина проезжей части составит 9 метров, также будут установлены ирригационные лотки и проложены тротуары.

Альтернативными улицами для проезда будут 7 апреля и Абдрахманова.

Ремонт дороги проводится по проекту "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" (2 фаза), за счёт средств гранта КНР. Ремонтные работы на всех отрезках улицы планируют завершить до конца сентября текущего года.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее продумывать маршрут для передвижения на автомобильном транспорте.