В городах Кант и Каракол избраны новые мэры

Сегодня, 10 июня, были избраны новые мэры городов Кант (Чуйская область) и Каракол (Иссык-Кульская область).

На должность мэра города Кант претендовал один Улан Майлибашев. В выборах участвовали все 31 депутат городского кенеша. По итогам голосования за Майлибашева проголосовало 29 депутатов, против - 2.

На должность мэра Каракола баллотировались бывший градоначальник города Адыл Каниметов и действующий и.о. глава муниципалитета Эрмат Джураев. По итогам голосования, в котором также приняли участие все 31 депутат горкенеша, избран был Эрмат Джураев. За него проголосовали 19 депутатов, за Каниметова – 12.