Погода
$ 84.00 - 84.40
€ 101.90 - 103.32

В городах Кант и Каракол избраны новые мэры

198  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 10 июня, были избраны новые мэры городов Кант (Чуйская область) и Каракол (Иссык-Кульская область).

На должность мэра города Кант претендовал один Улан Майлибашев. В выборах участвовали все 31 депутат городского кенеша. По итогам голосования за Майлибашева проголосовало 29 депутатов, против - 2.

На должность мэра Каракола баллотировались бывший градоначальник города Адыл Каниметов и действующий и.о. глава муниципалитета Эрмат Джураев. По итогам голосования, в котором также приняли участие все 31 депутат горкенеша, избран был Эрмат Джураев. За него проголосовали 19 депутатов, за Каниметова – 12.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402036
Теги:
выборы, Иссык-Кульская область, Чуйская область, Кыргызстан, Депутат, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  