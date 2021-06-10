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Военные Кыргызстана примут участие в учении ПВО СНГ

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- Евгений Денисенко
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Очередное заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств Содружества Независимых Государств прошло в Санкт-Петербурге. Одной из тем, рассмотренных на нем, стала подготовка к совместному учению ПВО.

В заседании приняли участие представители оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, делегация Секретариата Совета министров обороны СНГ.

В приветствии, которое направил участникам председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, отмечено, что заседание Комитета проходит в преддверие трагической даты – 80-летия начала Великой Отечественной войны. Символично и место проведения встречи – город Санкт-Петербург, жители которого в годы войны продемонстрировали несокрушимую волю, стойкость и героизм в борьбе с врагом. Сергей Лебедев выразил уверенность, что граждане стран СНГ, являясь достойными наследниками Великой Победы, будут делать все необходимое для обеспечения мира и безопасности на пространстве Содружества.

В приветственном адресе также говорится, что сегодня ситуация в мире далека от спокойной, накопившийся в последние годы конфликтный потенциал не уменьшается. Согласование позиций по военным аспектам противодействия международному терроризму и иным вызовам и угрозам создает условия для более эффективного обеспечения национальной безопасности каждого из государств и СНГ в целом.

Комментируя итоги заседания, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил: "Согласован замысел проведения совместного учения с боевой стрельбой войск и сил Объединенной системы ПВО "Боевое содружество-2021". Учение пройдет в сентябре в два этапа на полигонах Российской Федерации и Республики Казахстан".

Военачальники стран Содружества также обменялись мнениями о складывающейся военно-политической обстановке в мире и обсудили комплекс вопросов военного сотрудничества, представляющих взаимный интерес. В том числе, определили задачи в области построения системы воздушно-космической обороны, согласовали совместные мероприятия вооруженных сил на 2022 год, наметили пути развития взаимодействия в области обороны и военной безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/402037
Теги:
СНГ, учения, армия, Кыргызстан
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