Погода
$ 84.00 - 84.40
€ 101.90 - 103.32

Шавката Мирзиёева лично встретил Эмомали Рахмон

179  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с официальным визитом приехал в Душанбе. В столичном аэропорту его лично встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

По дороге от столичного аэропорта главу Узбекистана приветствовали тысячи жителей таджикской столицы.

Кортежи президентов направляется ко "Дворцу Нации" ("Касри миллат"). Здесь пройдет официальная встреча президентов Таджикистана и Узбекистана.

Напомним, президенты намерены обсудить перспективу таджикско-узбекских отношений во всех сферах. Будет анализирован также ход выполнения ранее достигнутых договоренностей.

Программой визита предусмотрено проведение двусторонних мероприятий в Душанбе – церемонии официальной встречи, переговоров в узком формате и заседания в расширенном составе, онлайн-церемонии открытия социальных объектов, подписания пакета двусторонних документов.

Источник: asiaplustj.info


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402039
Теги:
визит, Таджикистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  