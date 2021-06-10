Шавката Мирзиёева лично встретил Эмомали Рахмон

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с официальным визитом приехал в Душанбе. В столичном аэропорту его лично встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

По дороге от столичного аэропорта главу Узбекистана приветствовали тысячи жителей таджикской столицы.

Кортежи президентов направляется ко "Дворцу Нации" ("Касри миллат"). Здесь пройдет официальная встреча президентов Таджикистана и Узбекистана.

Напомним, президенты намерены обсудить перспективу таджикско-узбекских отношений во всех сферах. Будет анализирован также ход выполнения ранее достигнутых договоренностей.

Программой визита предусмотрено проведение двусторонних мероприятий в Душанбе – церемонии официальной встречи, переговоров в узком формате и заседания в расширенном составе, онлайн-церемонии открытия социальных объектов, подписания пакета двусторонних документов.

Источник: asiaplustj.info