Погода
$ 84.00 - 84.40
€ 101.90 - 103.32

ГКНБ: В Чуйской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов

307  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Чуйской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

10 июня ГКНБ Кыргызской Республики в рамках оперативно-розыскных мероприятий по противодействию деятельности ОПГ, выявления

фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов, на территории Панфиловского района Чуйской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов.

"Установлено, что в тайнике расположенном в заброшенном доме, обнаружены и изъяты 9-мм пистолет "Макарова", с магазином и 10 патронами, 8-мм пистолет, неустановленной марки с магазином без патронов иностранного производства, 1 шт нарезное охотничье оружие, 2 гладкоствольных оружия 12 и 16 калибра с 8 патронами, 1 шт сигнальная ракета "РОП", 1 шт патронаж, 1шт охотничий нож, 1 шт стилет нож и 1 шт маска черного цвета", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402042
Теги:
ГКНБ, оружие, Чуйская область, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  