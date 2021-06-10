ГКНБ: В Чуйской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов

В Чуйской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

10 июня ГКНБ Кыргызской Республики в рамках оперативно-розыскных мероприятий по противодействию деятельности ОПГ, выявления

фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов, на территории Панфиловского района Чуйской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов.

"Установлено, что в тайнике расположенном в заброшенном доме, обнаружены и изъяты 9-мм пистолет "Макарова", с магазином и 10 патронами, 8-мм пистолет, неустановленной марки с магазином без патронов иностранного производства, 1 шт нарезное охотничье оружие, 2 гладкоствольных оружия 12 и 16 калибра с 8 патронами, 1 шт сигнальная ракета "РОП", 1 шт патронаж, 1шт охотничий нож, 1 шт стилет нож и 1 шт маска черного цвета", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.