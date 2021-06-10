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Внук ветерана: Хочу, чтобы все знали, что фашизм победил советский народ

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- Светлана Лаптева
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Дед Кирилла Левина пять раз был ранен во время Великой Отечественной войны, но выжил. Награжден, но обо всех его подвигах в семье более точные данные получили только тогда, когда появились порталы ОБД Мемориал, Память народа и Подвиг народа.

И Кирилл выучил наизусть название воинской части, в которой служил дед, населенные пункты, где он воевал. И сегодня говорит о том, что для него самым страшным было понимание того, что деда могли убить на войне, а еще что кто-то хочет сказать, что таких как его дед - победителей вовсе не было.

- Что такое память? Это когда помнят, вернее - не забывают то, что они сделали. Я хочу, чтобы люди всегда помнили, что фашистов победил советский народ, - говорит он.


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URL: https://www.vb.kg/402044
Теги:
ВОВ, герой, Кыргызстан
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