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Кыргызстан налаживает сотрудничество с российскими банками

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- Евгений Денисенко
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На полях Петербургского международного экономического форума состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ Гульнары-Клары Самат и первого заместителя министра экономики и финансов КР Данияра Иманалиева с акционером - Заместителем Председателя Правления ПАО "Совкомбанк" Алексеем Панферовым.

Как сообщили в посольстве, обсуждены конкретные перспективы сотрудничества Кыргызстана с одним из крупнейших частных банков РФ (8-е место по России). Была дана информация, что "Совкомбанк" проводит политику устойчивого развития с учётом социальных и экологических аспектов на фоне участия Банка в финансовой инициативе Программы ООН по окружающей среде.

Алексей Панферов выразил интерес к рассмотрению вопросов финансирования IT-стартапов в КР, а также к изучению возможностей поддержки IT-специалистов и проектов, отметили в посольстве.

Справочно: ПАО "Совкомбанк" является крупнейшим по активам универсальным банковским учреждением, относящимся к системно значимым банкам России. По ряду основных рейтингов (Standard&Poor's, Moody's и др.) по международной шкале "BB/B" прогноз стабильный.


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URL: https://www.vb.kg/402047
Теги:
банковский сектор, Россия, сотрудничество, Кыргызстан
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