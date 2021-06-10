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В Германии начали выдавать цифровые свидетельства о вакцинации

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Германия начала выдачу цифровых свидетельств о вакцинации, заявил глава немецкого минздрава Йенс Шпан, сообщает lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

Цифровым свидетельством будет приложение в смартфоне под названием CovPass. Также граждане смогут пользоваться и уже существующим приложением CWA. За счет приложения как свидетельства люди могут носить с собой справку с подтверждением вакцинации.

Германия запустила выдачу цифровых свидетельств о вакцинации даже раньше, чем планировалось - 10 июня вместо 14-го. Привитые граждане смогут использовать приложение в ресторанах, на культурных и иных мероприятиях.

Ранее Европарламент одобрил введение "вакцинного паспорта" - цифрового сертификата, который подтверждает вакцинацию от коронавируса.


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URL: https://www.vb.kg/402054
Теги:
вакцина, Германия
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