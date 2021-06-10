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В Сузаке мужчина взял себе вторую жену и сыграл свадьбу (видео)

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- Бакыт Басарбек
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В Сузакском районе Джалал-Абадской области мужчина взял себе вторую жену и сыграл свадьбу. Видео свадебного мероприятия распространилось в соцсетях, в котором первая жена желает мужу и второй жене счастья, а гости хвалят ее за "великодушие". Также было опубликовано видео, где муж танцует со своими двумя женами.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Об этом VB.KG подтвердили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 179 УК КР (Двоеженство или многоженство). Ведется расследование.


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URL: https://www.vb.kg/402056
Теги:
Сузакский район, свадьба, Кыргызстан, уголовное дело
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