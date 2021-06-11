Урожай засыхает. Фермеры КР предлагают брать под контроль каждый литр воды

Ситуация с поливной водой в Кыргызстане критическая, особенно в Чуйской области. Об этом сегодня, 11 июня, на пресс-конференции заявили фермеры.

Ранее они сообщили, что из 100 тысяч засеянных гектаров уже засохли 6 тысяч.

"Проблем в этом году очень много как никогда с поливной водой. На сегодняшний день ситуация критическая. Во всех айыл окмоту недостаток поливной воды. Теперь надо как-то выходить из этого положения - жестко брать под контроль каждый литр воды. Если мы сейчас не отольем культуру - кукурузу и свеклу, то нам нечем будет даже покрывать свои затраты и выращивать скот. Потому что многие фирмы на это надеялись, брали кредиты. Сегодня все это может рухнуть. Задать бы вопрос почему у нас так происходит. Многие говорят, что на Казахстан вода уходит. В каком процентном соотношении вода уходит?", - поинтересовался представитель Ассоциации кукурузоводов КР Виталий Какштыкс.

А глава крупнейшего в Кыргызстане сельхозкооператива Рысбек Иманалиев отметил, что фермеры предвидели дефицит поливной воды еще осенью.

"Осень была засушливая, влаги не было. Многие крестьяне не могли даже заехать на поле и сделать вспашку. Можно было все эти вещи предусмотреть. Мы несколько раз обращали в министерство, что такая ситуация с поливной водой может быть весной", - отметил он.

При этом Иманалиев считает, что сейчас не время выяснять кто виноват, кто прав.

"Я хочу сказать, что для того чтобы получить хороший урожай, нужно ввести системный подход. Крестьяне поняли, что нужно не только надеяться на арыки и каналы, когда государство привезет воду. Сейчас уже надо готовиться к автоматизированным механическим поливам - бурить скважины, которых не хватает. Во время союза в Панфиловском и Жайылском районах по тысячи скважин было. Их можно реабилитировать. В течение 3-5 лет ввести в действие. А мы ждем, от куда вода придет. Сейчас 50-100 литрами человек польет 1-2 гектара. А механическим - этими 100 литрами польем 15-20 гектаров. Мы эти проблемы решим", - заключил Рысбек Иманалиев.