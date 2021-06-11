Молодые кыргызстанцы смогут побороться за гранты в российском конкурсе

Стимулирование проектной деятельности, направленной на развитие международного молодежного сотрудничества, - такова цель международного конкурса "Leaders of international cooperation – Eurasia". Он инициирован в РФ, в том числе, для иностранной молодежи и российских соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках Международного молодежного форума "Евразия Global", который состоится 2–8 сентября в Оренбурге.

По информации организаторов, конкурс "Leaders of international cooperation – Eurasia" проводится в онлайн-режиме Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.Горчакова совместно с Росмолодежью, заявки принимаются по 1 июля. Как заявлено, участники ознакомятся с основами проектной деятельности, узнают о грантовых мерах поддержки, а также смогут усовершенствовать идею своего проекта для участия в грантовом конкурсе Фонда Горчакова на самом форуме "Евразия Global". На нем же победители грантового конкурса презентуют свои разработки.

В минувшем году по результатам презентаций проектов эксперты выбрали лучшие заявки, которые получили поддержку Фонда Горчакова. В их числе – "Точка роста 2020" Гульжамал Жумадыловой из Кыргызстана. Возможность заявить о себе открыта перед молодыми кыргызстанцами и на сей раз.

Международный молодежный форум "Евразия Global" назван "площадкой для практико-ориентированного диалога молодых представителей Российской Федерации и иностранных государств". Он проводится уже в шестой раз и входит в число семи форумных площадок, за которыми закреплен статус федеральных, по поручению президента Российской Федерации. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Оренбургской области, Ресурсный Молодежный Центр. Участников и гостей ждут встречи с экспертами из разных областей, партнерские площадки, творческие лаборатории, многие другие мероприятия.