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МИД КР поблагодарил афганскую сторону за заботу об этнических кыргызах

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Вчера, 10 июня 2021 года, заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Айбек Артыкбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Афганистан в Кыргызской Республике Бисмеллах Вазири. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным ведомства, посол Афганистана поздравил заместителя министра с назначением на должность и пожелал дальнейших успехов в дипломатической деятельности.

"В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития кыргызско-афганских отношений по необходимости развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в том числе привлечения инвестиций, туризма, образования, а также содействия скорейшему наступлению мира и безопасности в Афганистане.

Заместитель министра Айбек Артыкбаев поблагодарил за принимаемые афганской стороной меры по улучшению положения этнических кыргызов Большого и Малого Памира и выразил надежду на дальнейшее поддержание Правительством Афганистана мер по реализации инфраструктурных и социальных проектов МБАП.

В свою очередь, Посол ИРА в КР Бисмеллах Вазири заверил, что Посольство ИРА в Бишкеке приложит усилия для повышения уровня кыргызско-афганского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В заключении встречи, заместитель министра пожелал послу ИРА в КР профессиональных успехов и выразил надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество", - говорится в сообщении МИД КР.

Автор: Бегимай Карыбекова


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URL: https://www.vb.kg/402073
Теги:
Афганистан, Кыргызстан, посол
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