Парковка на улице Шопокова теперь муниципальная - мэрия Бишкека

В Бишкеке парковка на улице Шопокова теперь стала муниципальной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По данным пресс-службы, государственная земля, которая была отдана в аренду под частную автопарковку, вновь перешла муниципалитету.

"МП "Бишкекские парковки и стоянки" организовали муниципальную парковку по улице Шопокова от Московской до Жибек Жолу.

Помимо этого, уже установлены все соответствующие знаки. Также будут выдаваться талоны со стоимостью парковки сумма, которой составит 25 сомов вне зависимости на какое время вы оставили свой автомобиль.

Как определить, что стоянка муниципальная?

Во-первых, есть дорожные знаки, обозначающие принадлежность парковки к муниципалитету. Во-вторых, муниципальные операторы носят специальные зелёные жилеты с логотипом МП "Бишкекские парковки и стоянки", мэрии г. Бишкек и имеют при себе бейджи, а также обязательно выдают талон с печатью об оплате.

Дорогие горожане! Напоминаем, что муниципальные парковки расположены на улицах:

- Бейшеналиевой от Московской до Рыскулова;

- Кулиева от Токтогула до проспекта Чуй;

- Токтогула от проспекта Молодой Гвардии до реки Ала-Арчи;

- Киевская от Молодой Гвардии до Кулиева;

- Павлова от проспекта Чуй до Киевской;

- Суеркулова – Жукеева-Пудовкина;

- Юнусалиева от Суеркулова до Безымянной;

- Жукеева-Пудовкина от Безымянной до Суеркулова;

- Орозбекова от Фере до Можайского переулка (строительный рынок "Старый толчок");

- Ибраимова от Московской до Токтогула (рынок "Комфорт");

- Кулатова от Ибраимова до Матросова (маслосырбаза);

- Суюмбаева от проспекта Чуй до Огонбаева;

- Огонбаева от Гоголя до Суюмбаева;

- Клубный переулок (рынок Сары-Озон);

- пересечение Токотогула – Абдрахманова;

- Исанова от Чуй до Киевская;

- Курманжан Датка от Ж. Жолу до Славянской.

Дорогие горожане! Если у вас есть жалобы или предложения касаемо вопросов парковки можете обратиться по номеру: 0 550 213 050", - говорится в сообщении столичного муниципалитета.

Автор: Бегимай Карыбекова