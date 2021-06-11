У главы Юго-западной таможни нашли незаконно нажитое имущество

Задержан начальник Юго-западной таможни ГТС при МЭиФ КР Нурбек Айтмаматов. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в системе таможни Кыргызской Республики, были установлены факты незаконного обогащения со стороны начальника Юго-западной таможни ГТС при МЭиФ КР Айтмаматова Н.П.

На основании собранных материалов, было начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 323 УК КР (незаконное обогащение).

"Установлено, что Нурбек Айтмаматов, используя свои должностные полномочия, организовал на Юго-западной таможне коррупционные схемы по недостоверному декларированию грузов, "лже-транзита" товаров и др., вследствие чего им извлекались значительные теневые доходы. Незаконно добытые материальные блага Айтмаматов легализовал путем приобретения большого количества движимого и недвижимого имущества, в частности более 30 единиц элитных квартир стоимостью порядка 4,5 млн. долларов США, более 10 единиц автотранспортных средств стоимостью порядка 1 млн. долларов США. При этом, часть теневых доходов легализовал через строительные компании К.С.И. и Р.К., основными долями которых, владеет Айтмаматов Н.П.", - говорится в сообщении.

10 июня Нурбек Айтмаматов в порядке ст.98 УПК КР задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.