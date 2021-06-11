Погода
$ 84.36 - 84.70
€ 101.90 - 103.32

Адвокат Асылбека Жээнбекова попросил создать депутатскую комиссию

372  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Адвокат депутата, экс-спикера КР Асылбека Жээнбекова Давран Касымов обратился в Жогорку Кенеш КР с заявлением о создании депутатской комиссии по расследованию незаконного привлечения своего подзащитного к уголовной ответственности. Об этом редакции VB.KG сообщила сторона Жээнбековых.

"В связи с тем, что в настоящее время грубо нарушаются права действующего депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Асылбека Жээнбекова, гарантированные ст. 78 Конституции Кыргызской Республики, он был вынужден обратиться в Жогорку Кенеш о создании депутатской комиссии по расследованию незаконного привлечения Асылбека Жээнбекова к уголовной ответственности и по осуществлению контроля за расследованием уголовного дела", - заявил адвокат.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402083
Теги:
Асылбек Жээнбеков, ГКНБ, задержание, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  