Адвокат Асылбека Жээнбекова попросил создать депутатскую комиссию

Адвокат депутата, экс-спикера КР Асылбека Жээнбекова Давран Касымов обратился в Жогорку Кенеш КР с заявлением о создании депутатской комиссии по расследованию незаконного привлечения своего подзащитного к уголовной ответственности. Об этом редакции VB.KG сообщила сторона Жээнбековых.

"В связи с тем, что в настоящее время грубо нарушаются права действующего депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Асылбека Жээнбекова, гарантированные ст. 78 Конституции Кыргызской Республики, он был вынужден обратиться в Жогорку Кенеш о создании депутатской комиссии по расследованию незаконного привлечения Асылбека Жээнбекова к уголовной ответственности и по осуществлению контроля за расследованием уголовного дела", - заявил адвокат.