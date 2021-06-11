"IV Всемирные игры кочевников пройдут в Турции в сентябре 2022 года. Мероприятие перенесено на следующий год из-за пандемии. В этой связи в Кыргызстане готовится особая культурная программа. Планируется организация этно-фестиваля "Вселенная кочевников". Представится прекрасная возможность продемонстрировать наши традиции, обычаи и ремесла на мировом уровне", - отметил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики страны Кайрат Иманалиев, говоря о договоренностях, достигнутых в ходе официального визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Турецкую Республику.

Он отметил, что в ходе официального визита Главы государства подписан ряд соглашений, направленных на укрепление кыргызско-турецких культурных связей.

В рамках реализации этих договоренностей в 2022 году планируется проведение Дней культуры и искусства между двумя странами.

Также предусмотрены театральные туры, дни кино, выставки ремесленников и художников, обучение работников культуры и обмен опытом.

Кроме того, министр сообщил, что будут открыты кыргызско-турецкие культурные центры.

"В Турции будут открыты культурные центры великого писателя Чынгыза Айтматова, а в Кыргызстане - культурные центры великого поэта тюркского мира Юнуса Эмре. У нас глубокие культурные связи с Турцией. Нас объединяет общее наследие тюркских народов и тюркоязычных стран. Поэтому цель открытия культурных центров - популяризация литературы двух народов в целях стимулирования просвещения и духовной подпитки общества", - сказал Кайрат Иманалиев.

Он отметил, что в подписанных соглашениях особое внимание уделяется обмену опытом в национальных видах спорта.

"В Турции много людей интересуются национальной игрой "Кок-бору". Кыргызско-Турецкий университет "Манас" построил спортивную площадку для "Кок-бору", где проходят игры. Эти меры будут способствовать реализации соглашения", - сказал он.

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана и Министерство культуры и туризма Турции также провели переговоры по реализации Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области молодежной политики.

Министр добавил, что на основании Меморандума будут проводиться форумы с участием образованной и инициативной молодежи двух стран и приняты меры по совершенствованию сотрудничества между молодежными организациями.

Напомним, что в ходе официального визита Президента Садыра Жапарова в Турцию подписаны следующие соглашения, направленные на расширение кыргызско-турецкого культурного сотрудничества:

- Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области культуры;

- Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Турецкой Республики об учреждении и функционировании культурных центров;

- Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области молодежной политики между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики;

- Протокол об утверждении межведомственного плана мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Турецкой Республики от 9 апреля 2018 года.

Пресс-служба президента КР