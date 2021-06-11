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ГКНБ обнародовал имущество начальника Юго-западной таможни (фото)

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР были установлены факты незаконного обогащения со стороны начальника Юго-западной таможни ГТС при МЭиФ КР Нурбека Айтмаматова.

На основании собранных материалов, было начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 323 УК КР (незаконное обогащение).

Установлено, что Айтмаматов, используя свои должностные полномочия, организовал на Юго-западной таможне коррупционные схемы по недостоверному декларированию грузов, "лже-транзита" товаров и др., вследствие чего им извлекались значительные теневые доходы.

Незаконно добытые материальные блага начальник Юго-западной таможни легализовал путем приобретения большого количества движимого и недвижимого имущества, в частности более 30 единиц элитных квартир стоимостью порядка 4,5 млн. долларов США, более 10 единиц автотранспортных средств стоимостью порядка 1 млн. долларов США.

При этом, часть теневых доходов легализовал через строительные компании "К.С.И." и "Р.К.", основными долями которых владеет Айтмаматов.

10 июня 2021 года начальник Юго-западной таможни в порядке ст.98 УПК КР задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/402087
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан, таможня
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