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Наркоборцы в Баткене обнаружили и изъяли крупный вес наркотиков

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- Бакыт Басарбек
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Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики успешно проведена специальная операция по пресечению канала поставок и сбыта наркотических средств "опий" в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, 10 июня 2021 года сотрудниками СБНОН МВД Кыргызской Республики при въезде в г. Исфана, Баткенской области задержан гражданин Т.М. 2000 года рождения, перевозивший 3 кг 30 гр. наркотического средства "опий".

"В ходе дальнейших мероприятий задержан гражданин Х.Х. 1990 года рождения, у которого фигурант приобрел наркотики.

В настоящее время ведется досудебное расследование, проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению".


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URL: https://www.vb.kg/402089
Теги:
Баткенская область, МВД, наркотики
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