Рецензия на российский фильм "Турист"

Состоялась премьера российского фильма "Турист" режиссера Андрея Батова по сценарию Владимира Измайлова. Я, конечно, посмотрел его и скажу по–молодежному, фильм зашел, то есть понравился.

Итак: декабрь 2020 года. Бывший сотрудник полиции Гриша Дмитриев в составе небольшой группы российских инструкторов прибывает в одну Центрально–африканскую республику. Грише командировка не кажется сложной, ведь в задачи инструкторов входит только обучение солдат местной армии основам тактики и методам ведения боя. Однако с самого начала все идет не так.

Несколько бандитских группировок проникают в столицу, чтобы устроить государственный переворот. Российские инструкторы совместно со своими подопечными дают им отпор. И для Гриши, никогда не принимавшего участия в военных действиях, эта командировка превращается в настоящий ад.

Актерский состав просто отлично подобран, играют, на удивление, качественно, реалистично, лица - живые и убедительные. Никаких "Рэмбо", "Супергероев". Все обыкновенные военные из костей и мяса, вполне убиваемые, со своими "тараканами" в головах.

"Турист" фактически легализует на большом экране тему частных военных компаний (ЧВК), которых официально в РФ не существует. Но они уже давно катаются по жарким странам, решая различные задачи государств в тех случаях, когда те не заинтересованы в этом светиться.

В Центральную Африку Россия вернулась относительно недавно, уверенно потеснив там Францию, чье недовольство подобными реалиями косвенно отражено в фильме. Собственно, козни против властей, это отчасти желание Франции вернуть все назад, когда именно Париж доминировал в этой стране.

Собственно, фабула простая - есть удобный для России президент, которому скоро на выборы. Есть желание оппонентов РФ посадить в это кресло другого функционера при помощи местных боевиков и наемников из Чада.

Организуется замес с целью срыва выборов и захвата столицы. Наемники из ЧВК этой деятельности препятствуют, помогая местным военным удержать ситуацию. В конце концов на выборах побеждает "правильный" президент, что гарантирует стабильность позиций РФ в ЦАР на ближайшие годы.

Зрителю предлагается погружение в мир военных наемников глазами "первохода", бывшего полицейского, ставшего жертвой махинаций с наркотиками. Сначала он плохо понимает, куда попал и что происходит, но постепенно втягивается, и в конце он уже уверенный боец ЧВК, который отправляется в новую командировку. Как объясняется в фильме, ЧВК - за справедливость. В этом есть доля романтизации наемничества, но для первого раза сойдет.