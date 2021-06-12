Вернуть улыбку детям. С юными баткенцами работают психологи и аниматоры

Для детей, которые оказались в зоне таджикской агрессии на границе, государство организовало отдых на побережье Иссык–Куля.

На днях еще одна группа из 100 детей в сопровождении 15 педагогов приехала на Иссык–Куль - в детский оздоровительный центр "Жалын".

В течение 10 дней для юных баткенцев организовывается культурная программа, они побывают в исторических местах, на природе, получат подарки, а также пройдут мастер–классы по рисованию и рукоделию.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка Жыпариса Рысбекова, эта акция проводится по инициативе президента Садыра Жапарова.

- Во время отдыха с юными баткенцами работают психологи и аниматоры, деятели искусств. Мероприятие направлено на реабилитацию детей после пережитого стресса во время трагических событий на кыргызско–таджикском участке госграницы, - говорится в сообщении, которое распространила пресс–служба администрации президента.

Ранее подобную реабилитацию на берегах нашей жемчужины уже прошли более двухсот юных баткенцев. В рамках первого этапа 146 детей отправили отдыхать еще в начале мая, во втором потоке в середине мая - 70 детей.

С 28 апреля по 1 мая более 40 тысяч кыргызстанцев были эвакуированы из опасной зоны. Самыми уязвимыми в военных конфликтах всегда оказываются дети. Многие юные баткенцы, пережившие ужас агрессии, до сих пор боятся возвращаться в свои дома. Десятки из них оказались без крова, одежды, игрушек.

Недавно ГРС восстановил свидетельство о рождении пятилетней Айжаз Мурзаевой из села Интернационал Ляйлякского района Баткенской области. Документ девочки был испорчен во время приграничного конфликта.

- В конце апреля Айжаз с другими ребятишками играла на улице. Агрессия с таджикистанской стороны семью Мурзаевых застала врасплох. Им пришлось бежать с места событий. Они перебрались в Сулюкту к родственникам. Айжаз стала жаловаться на боли в ушах. После первичного осмотра девочку и маму отправили в Бишкек, - сообщили в ГРС.

Сейчас Айжаз проходит лечение в Национальном центре охраны материнства и детства. После ей предстоит еще курс реабилитации, так как девочка из–за шока частично потеряла здоровье. Врачи рады, что сейчас здоровье восстанавливается.

Понятно, что за десять дней, которые дети провели на Иссык–Куле, решить проблемы большинства из них невозможно. Сейчас главная задача взрослых - вернуть улыбки на детские лица.

Еще немаловажно, что в Баткенской области ЮНИСЕФ открывает 13 детских площадок. Здесь детям предоставят психологическую поддержку, возможность поиграть и встретиться со сверстниками. У родителей же будет возможность заняться восстановлением своих домов, в это время дети будут находиться в безопасности.

...Президент Садыр Жапаров встретился с мальчиком Адилем из Баткена, живущим вблизи кыргызско–таджикской границы. Главная его просьба к президенту Кыргызстана: решить вопрос границ.