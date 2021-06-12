Акылбек Жапаров: Главы Кыргызстана и Турции поставили конкретную задачу

"Президентами двух стран поставлена конкретная задача - довести товарооборот до 1 миллиарда долларов США", - сообщил заместитель Председателя Кабинета Министров - министр экономики и финансов Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, комментируя итоги официального визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Турецкую Республику.

По результатам анализа, за прошлый год, несмотря на пандемию товарооборот между Кыргызстаном и Турцией составил 507 млн долларов США.

Кроме этого министр отметил, что ожидается проведение 10-го заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Турцией и Кыргызстаном.

"Кыргызскую сторону возглавит Председатель Кабинета министров Улукбек Марипов, а турецкую сторону – вице-президент Турции Фуат Октай. И там мы уже конкретно и детально проработаем все поручения глав государств по их исполнению. Надеюсь, что это будет очень хорошим толчком для нашей экономики, и мы сможем проработать вопросы и достичь поставленных целей", - добавил министр экономики и финансов.

Также он отметил, что в ближайшее время на рассмотрение Председателя Кабинета Министров Кыргызстана будет внесено предложение о создании Корпуса взаимодействия между Кыргызстаном и Турцией.

"Такой опыт уже имеется с Узбекистаном. Мы решили именно в таком направлении работать. Я теперь каждый месяц буду в онлайн режиме встречаться и контролировать исполнения поручения глав государств. Думаю, что нам необходимо будет год, два чтобы достичь товарооборота в 1 млрд долларов", - резюмировал министр экономики и финансов Акылбек Жапаров.

Кроме этого, в рамках официального визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова министр экономики и финансов Акылбек Жапаров встретился с министром финансов и казначейства Турции Лютфи Эльваном, и с представителями финансовых институтов развития Турции.