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Дело Кумтора: Адвокат из США прокомментировал решение суда Нью-Йорка

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- Виктория Гунгер
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"Американские суды ограничены в том, что они могут решать и предъявлять претензии в отношении суверенного государства. Есть специальные доктрины в США, регулирующие эти нормы. Мы не представляем, как лица, которые представляют КГК, могут действовать от его имени сейчас. На момент подачи петиции на банкротство внешнее управление в "Кумторе" было введено. Возможно, что у "Центерра Голд" есть свои аргументы, поэтому они подали иск в суд. Но с позиции КР это совершенно неправомерно", - заявил "Азаттыку" адвокат, представляющий интересы "Кумтора" за рубежом Дмитрий Евсеев.

По его словам, КР и канадцы сейчас должны вновь представить свои доводы суду.

"Это потребует времени. Поэтому, стоит запастись терпением. Так как мы не ожидаем каких-то решений по этому делу " Кумтора" в ближайшее время", - отметил юрист.

Он также добавил, что канадцы сейчас пытаются инициировать арбитраж в Стокгольме.

- Они подали уведомление, но арбитр пока не назначен и когда будет, неизвестно. Но при этом месторождение будет продолжать работу, этого требуют нормы. С другой стороны, банкротство может помешать работе рудника, именно этого сейчас пытается добиться "Центерра и помешать внешнему управлению со стороны КР", - подчеркнул Дмитрий Евсеев.

Напомним, ранее канадское руководство Центерра Голд Инк. инициировала обращение "Кумтор Голд Компани" и "Кумтор Оперейтинг Компани" в суд США о банкротстве Южного округа Нью-Йорка.


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URL: https://www.vb.kg/402105
Теги:
Кумтор, суд, США, Кыргызстан
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