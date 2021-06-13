Глава ВОЗ оценил версию лабораторного происхождения коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что не исключает лабораторную утечку SARS-CoV-2. Об этом он сказал на саммите лидеров G7, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет британский таблоид Daily Mail, Гебрейесус отметил, что коронавирусом заразились не менее 174 миллионов человек в мире, 3,75 миллиона заразившихся умерли.

"Я думаю, что уважение, которого заслуживают эти люди, состоит в том, чтобы знать происхождение этого вируса, чтобы мы могли предотвратить повторение (произошедшего. - Ред.)", - заявил Гебрейесус, слова которого приводит издание.

По сообщению таблоида, отвечая на вопрос о возможности утечки коронавируса из лаборатории, глава ВОЗ отметил, что "все гипотезы должны быть открыты". Гебрейесус добавил, что на начальных этапах расследования, призванного установить происхождение коронавируса, Китай не проявил достаточного уровня "прозрачности и сотрудничества".

Саммит стран G7 проходит в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня.

Как отмечает РИА Новости, в последнее время вновь появились публикации СМИ и заявления западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведсообщество США допускает две версии происхождения вируса - при передаче человеку от животного и из лаборатории. Газета Times со ссылкой на источники сообщила, что разведка Великобритании теперь считает "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории. Комментируя эти публикации, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы.