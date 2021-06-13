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В Рязанской области погиб мотоциклист, столкнувшись с машиной кыргызстанца

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- Евгений Денисенко
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Авария со смертельным исходом произошла в Путятинском районе Рязанской области. Здесь мотоцикл, управлявшийся 40-летним местным жителем, столкнулся с грузовиком, за рулем которого находился 29-летний приезжий из Кыргызстана.

Как сообщили в региональном Управлении МВД, ДТП случилось около 17.00. По предварительным данным, мужчина на мотоцикле Suzuki при повороте налево не предоставил преимущество проезда. В результате чего врезался в грузовик Renault Magnum с полуприцепом, за рулём которого был 29-летний житель Киргизии.

Прибывшие на место аварии врачи скорой помощи уже ничем не смогли помочь мотоциклисту. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По факту аварии проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, отметили в облУВД.


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URL: https://www.vb.kg/402119
Теги:
ДТП, Россия, Кыргызстан
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