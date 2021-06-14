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Кыргызстанцам в РФ разъяснили насчет сдачи экзамена по русскому языку

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- Евгений Денисенко
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С 1 сентября вступает в силу принятое 31 мая текущего года постановление правительства РФ, утвердившее положение о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам ее законодательства. В посольстве КР в РФ дали комментарий по поводу выполнения этого документа находящимися здесь соотечественниками.

Как подчеркнули в дипмиссии, данным постановлением предусмотрена сдача такого экзамена иностранцами, стремящимися получить в России вид на жительство (ВНЖ), разрешение на временное проживание (РВП), на работу или патент. Однако в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе гражданам входящих в него государств, к числу которых относится и Кыргызстан, не требуется разрешение на осуществление трудовой деятельности в стране трудоустройства. Таким образом, в этой части трудовые мигранты из КР не подпадают под действие правительственного документа

Вместе с тем, сдача экзамена понадобится при получении кыргызстанцем ВЖ или РВП.

По информации СМИ, 7 июня 2021 года вступили в силу соответствующий Федеральный закон и ряд постановлений правительства, которые уточняют моменты, связанные с подтверждением иностранными гражданами владения русским языком, знания истории и основ законодательства России и получением соответствующего сертификата для оформления разрешения и патента на работу, разрешения на временное проживание или вида на жительство в России.

В случае с РВП иностранец должен уметь представляться, начинать общение, благодарить, извиняться, здороваться, задавать вопросы, высказывать предложения и пожелания, выражать свое отношение, давать оценку предмету, факту, событию. В случае с ВНЖ - знать этикетные фразы, способы сообщения информации, давать оценки, инициировать и поддерживать диалог, изменять диалог в соответствии с ситуацией.

Для экзамена по истории нужно знать основные факты и события из истории России, основные национально-культурные и религиозные традиции российского общества, для экзамена по основам законодательства – основные права, свободы и обязанности иностранных граждан в РФ.

Сертификат для получения РВП действует 3 года, для ВНЖ - бессрочно, однако прекращает действие при аннулировании вида на жительство.


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URL: https://www.vb.kg/402120
Теги:
Россия, Кыргызстан, экзамен
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