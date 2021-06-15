В России отмечают курс Кыргызстана на сохранение статуса русского языка

В Москве состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ Гульнары-Клары Самат с председателем Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания Григорием Карасиным. Обсужден широкий круг вопросов развития многопланового российско-кыргызского сотрудничества, сообщили в верхней палате парламента РФ.

Во встрече принял участие заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, заместитель сопредседателя российской части двусторонней российско-кыргызской межпарламентской комиссии Фарит Мухаметшин.

Гульнара-Клара Самат проинформировала собеседников о внутриполитической ситуации в Кыргызстане после проведения в нем конституционного референдума.

Григорий Карасин в свою очередь рассказал о процессе подготовки Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, которая пройдет в 2022 году в Санкт-Петербурге. "Надеемся, что на конференции будет доминировать конструктивная, объединяющая повестка", - подчеркнул российский парламентарий. И пригласил представителей республики к участию в работе Третьего Евразийского женского форума, запланированного к проведению в октябре 2021 года тоже в северной столице РФ.

Речь шла и о российской помощи Кыргызстану в борьбе с коронавирусной инфекцией, в частности, о возможности поставок в республику антикоронавирусных препаратов.

Также состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно ситуации на кыргызско-таджикской границе. В этой связи Григорий Карасин рекомендовал кыргызской стороне обратиться за консультационной помощью к российским специалистам и экспертам в области демаркации и делимитации государственной границы.

В ходе беседы сенатор с удовлетворением отметил, что руководство Кыргызстана продолжает прежнюю языковую политику в отношении русского языка, статус которого сохранен в новой Конституции КР. В этой связи Гульнара-Клара Самат подчеркнула заинтересованность республики в увеличении квот на обучение студентов в российских вузах, а также в направлении в страну преподавателей-русистов.

В конце февраля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом республики Садыром Жапаровым в ходе его визита в Москву также отмечала, что в предложенной новой редакции Конституции страны сохраняется норма об официальном статусе русского языка. "Это говорит о мудрости руководства Киргизии", - заявила Матвиенко.

Высказался тогда по этой теме, беседуя с главной Кыргызстана, и спикер нижней палаты российского парламента -Государственной Думы – Вячеслав Володина. По его словам, отношения между обеими странами укрепляет и тот факт, что русский язык в Кыргызстане имеет статус официального. "Это новые возможности для граждан Киргизии. Мы приняли решение, которое позволяет представителям стран, в которых русский язык является языком официального общения, получить ряд льгот - например, им не нужно переучиваться на права", - сказал Володин.

"Никто не ждет граждан наших стран в Европе, нет там возможности для той самореализации, которая может быть у граждан Кыргызстана здесь, в нашей стране", - добавил председатель ГД.