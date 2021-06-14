Евро -2020: Обзор всех стартовых матчей турнира (Видео)

Группа А 1-й тур Турция - Италия - 0:3 (0:0) Голы: Мерих Демирал, 53 - в свои ворота (0:1). Иммобиле, 66 (0:2). Инсинье, 79 (0:3). Турция: Угурджан Чакыр, Чаглар Сеюнджю, Зеки Челик, Мерих Демирал, Умут Мераш, Озан (Каан Айхан, 65), Хакан Чалханоглу, Окай Йокушлу (Ирфан Кахведжи, 65), Бурак Йылмаз, Кенан Караман (Халил Дервисоглу, 76), Юсуф Языджи (Дженгиз Юндер, 46). Италия: Доннарумма, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци (Ди Лоренцо, 46), Спинаццола, Жоржинью, Барелла, Локателли (Кристанте, 74), Иммобиле (Кьеза, 81), Инсинье (Белотти, 81), Берарди (Бернардески, 85). Предупреждения: Чаглар Сеюнджю, 88. Халил Дервисоглу, 90. Судьи: Маккели. де Фрис, Стегстра (все - Голландия).

В матче открытия на Олимпийском стадионе в Риме сборная Италия уверенно победила Турцию 3:0. Автором первого гола на Евро-2020 стал турецкий полузащитник Мерих Демираль, срезавший мяч в свои ворота после флангового прострела Доменико Берарди.

Группа A Уэльс - Швейцария - 1:1 (0:0) Голы: Эмболо, 49 (0:1). Мур, 74 (1:1). Уэльс: Уорд, Дэйвис, К.Робертс, Родон, Мефам, Рэмси (Ампаду, 90+3), Аллен, Джеймс (Брукс, 75), Моррелл, Бэйл, Мур. Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер, Эльведи, Аканджи, Мбабу, Шачири (Закария, 66), Джака, Фройлер, Сеферович (Гавранович, 84), Эмболо. Предупреждения: Шер, 30. Мур, 47. Мбабу, 63. Судьи: Тюрпен. Грингор, Дано (все - Франция).

Во втором матче группы А Швейцария имея внушительное преимущество в матче с Уэльсом, не смогла удержать победу. На гол швейцарца Бреела Эмболо валлийцы ответили голом Киффера Мура. Швейцарцы в этом матче могли и выиграть,на 85 минуте Марио Гавранович (Швейцария) реализовал отличный момент, но ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда.

Группа B Дания - Финляндия - 0:1 (0:0) Гол: Похьянпало, 60. Нереализованный пенальти: Хейбьерг, 74 (вратарь) Дания: Шмейхель, Кьер (Вестергор, 63), Кристенсен, Мехле, Васс (Стрюгер Ларсен, 76), Дилэйни (Корнелиус, 76), Эриксен (М.Йенсен, 43), Хейбьерг, Поульсен, Брэйтуэйт, Винн (Сков Ольсен, 63). Финляндия: Храдецки, Райтала (Вяйсянен, 90), Тойвио, Уронен, Араюри, О`Шонесси, Спарв (Шюллер, 76), Лод, Камара, Пукки (Кауко, 76), Похьянпало (Форсс, 84). Предупреждения: Лод, 4. Спарв, 51. Судьи: Тэйлор. Бесуик, Нанн (все - Англия).

В этом матче сборная Финляндии одержала свою первую победу на Чемпионатах Европы сенсационно обыграв датчан. Матч был прерван в первом тайме. Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на поле. Футболист на скорой помощи покинул стадион. Гол на 60-й минуте забил Йоэль Похьянпало. Отметим,что на 74-й минуте датчане не реализовали пенальти.

Группа B Бельгия - Россия - 3:0 (2:0) Голы: Лукаку, 10 (1:0). Менье, 34 (2:0). Лукаку, 88 (3:0). Бельгия: Куртуа, Фертонген (Фермален, 76), Алдервейрелд, Боята, Кастань (Менье, 27), Т.Азар, Феррейра-Карраско (Прат, 77), Дендонкер, Тилеманс, Мертенс (Э.Азар, 72), Лукаку. Россия: Шунин, Семенов, Джикия, Марио Фернандес, Жирков (Караваев, 43), Оздоев, Зобнин (Мухин, 63), Кузяев (Черышев, 30. Миранчук, 63), Баринов (Дивеев, 46), Головин, Дзюба. Судьи: Матеу Лаос. дель Паломар, Себриан Девис (все - Испания).

Ромелу Лукаку в этом матче оформил дубль, а его сборная легко обыграла сборную Россию. Тренер россиян Станислав Черчесов сказал, что на исход матча повлиял гол пропущенный после ошибки защитника Семенова.

Группа С Австрия - Македония - 3:1 (1:1) Голы: Лайнер, 18 (1:0). Пандев, 28 (1:1). Грегорич, 78 (2:1). Арнаутович, 89 (3:1). Австрия: Бахманн, Драгович (Линхарт, 46), Ульмер, Алаба, Хинтереггер, Лайнер (Баумгартлингер, 90+3), Забитцер, Лаймер, К.Шлагер (Ильзанкер, 90+4), Баумгартнер (Арнаутович, 58), Калайджич (Грегорич, 58). Македония: Димитриевски, С.Ристовски, Алиоски, Велковски, Муслиу (М.Ристовски, 87), Адеми, Барди (Тричковски, 82), Николов (Бейтулаи, 63), Эльмас, Пандев, Трайковски (Костадинов, 63). Предупреждения: Трайковски, 42. Алиоски, 53. Лайнер, 85. Судьи: Экберг. Джулум, Халльберг (все - Швеция).

Матч в Бухаресте порадовал обилием голов. Уже в первом тайме команды обменялись голам. А исход матча решили последние 15 минут в течение которых австрийцы забили дважды.

Группа C

Нидерланды - Украина - 3:2 (0:0)

Голы: Вайналдум, 52 (1:0). Вегхорст, 59 (2:0). Ярмоленко, 75 (2:1). Яремчук, 79 (2:2). Дюмфрис, 85 (3:2).

Голландия: Стекеленбург, Дюмфрис, де Фрай, Блинд (Аке, 64), Тимбер (Фелтман, 88), ван Анхолт (Вейндал, 64), де Рон, Вайналдум, Ф.де Йонг, Вегхорст (Л.де Йонг, 88), Депай (Мален, 90+1).

Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Ярмоленко, Зинченко, Малиновский, Сидорчук, Зубков (Марлос, 13. Шапаренко, 64), Яремчук.

Предупреждение: Сидорчук, 90+3.

Судьи: Брих. Борш, Лупп (все - Германия).

Драматично сложился второй матч в группе С между сборными Нидерландов и Украины. "Оранжевые" растратив в первом тайме множество голевых моментов, смогли в начале второго тайма забить дважды.Однако, легкой победы голландцы не увидели. В начале Ярмоленко на 75 минуте забил гол, а спустя четыре минуты Яремчук сравнял счет. Победу Нидерландам принес защитник Дензел Дамфрис забивший гол на 85-й минуте встречи.

Чемпионат Европы продолжится сегодня тремя матчами: Польша - Словакия в 19:00, Шотландия - Чехия в 22:00 и матчем после полуночи Испания - Швеция.