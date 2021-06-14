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Президент КР поручил МВД усилить комплекс мер по предупреждению ДТП

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поручил Министерству внутренних дел страны усилить комплекс мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отметил Садыр Жапаров, в последнее время участилось количество крупных ДТП с человеческими жертвами.

Президент особо подчеркнул, что нет ничего ценнее человеческой жизни, поэтому поручил МВД усилить контроль за выполнением мер, обеспечивающих безопасность дорожного движения, учитывая также начинающийся летний туристический сезон, в период которого многократно увеличивается плотность транспортного потока.

Глава государства также призвал граждан соблюдать ПДД, водителей быть внимательными на дороге, уважать пешеходов и других участников дорожного движения.


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URL: https://www.vb.kg/402136
Теги:
ДТП, президент, безопасность, Кыргызстан, МВД, Садыр Жапаров
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